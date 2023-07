Defesa Civil distribui telhas para ajudar atingidos pelos ventos em Guaratuba e Morretes

A Coordenadoria da Defesa Civil do Paraná entregou na sexta-feira (14) e no sábado (15) telhas a dois municípios do Litoral atingidos pelos ventos da última semana e que registraram danos severos. Foram 1.560 telhas para Guaratuba e para Morretes, que agora atenderão a população mais vulnerável afetada pelos fortes ventos.

Os municípios registraram, respectivamente, 312 e 3.555 pessoas afetadas. O Litoral foi impactado por rajadas intensas de vento no dia 13, quando o sistema do ciclone se aproximou do Paraná.

A semana foi marcada por diversos estragos causados por fortes rajadas de vento que atingiram o Paraná. Os ventos foram causados por um ciclone extratropical que provocou problemas em toda a região Sul. No Paraná, 27 municípios registraram danos e atendimentos da Defesa Civil, como destelhamentos, quedas de árvore e interrupção no fornecimento de energia elétrica e água.

Ao todo, mais de 1.700 profissionais da Copel foram mobilizados para atender os 700 mil consumidores que, em algum momento, chegaram a ser afetados pelo temporal de grandes proporções. Os serviços já estão todos restabelecidos.

SERVIÇO DIÁRIO– O Cegerd (Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres), da Defesa Civil, acompanha 24 horas por dia as situações que possam causar desastres. As informações meteorológicas são recebidas de instituições, com o Simepar , que subsidiam os alertas que são enviados à população.

Atualmente o serviço de atendimento novo de alertas foi ampliado e além do SMS é possível receber alertas por WhatsApp e Telegram. Para cadastrar basta seguir as instruções neste site .