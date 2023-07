Mutirão da Agência do Trabalhador de Curitiba oferta 400 vagas de trabalho na saúde

O Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), promove, nesta quarta-feira (19), o Mutirão de Empregos da Saúde. A ação acontece na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, das 9h às 16h, com senhas para atendimento entregues até 12h.

São mais de 400 vagas ofertadas por 15 clínicas e hospitais de Curitiba, com oportunidades para diversas funções, como enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, entre outras. Esse será o primeiro mutirão realizado em Curitiba focado em vagas existentes na área da saúde.

Para o gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, a promoção de mutirões setorizados é importante para diversificar as vagas ofertadas no Sine estadual e também reforçar a disponibilidade da rede em intermediar mão de obra de maneira regular. "Contatos com hospitais e clínicas sempre foram feitos de maneira recorrente pela agência, pois existem muitas oportunidades em aberto. Porém, para dar maior destaque ao processo seletivo deste e de outros setores, vamos concentrar as ações em datas específicas", comenta.

"Comparecer a um evento aumenta muito a chance de recolocação no mercado, pois o trabalhador pode participar de vários processos seletivos no mesmo dia. E, para quem emprega, a existência de um banco de candidatos aptos é importante para dar celeridade ao preenchimento de novos postos de trabalhos", complementa.

OUTRAS VAGAS– Além do mutirão, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começaram a semana com a oferta de 14.701 vagas de emprego com carteira assinada . A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.547 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 378 vagas, abatedor de porco (330) e safrista, com 310.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 102 vagas para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para as funções de açougueiro (34), cozinheiro geral (33), ajudante de carga e descarga (25), assistente de mídias sociais (06) e técnico em enfermagem (04).