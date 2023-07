Prefeitura realiza passeio turístico com candidatas a Miss de Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, através da secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente e da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, promoveu um passeio turístico com as candidatas a Miss 2023.

De acordo com a prefeitura, o City Tour teve como destino o Parque Estadual Vale do Codó, Casa da Cultura Professor Doutor João Batista Cruz, o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria e a sede da SETMA que fica localizada no prédio da antiga Escola Izabel Branco.

Durante o passeio, as candidatas participaram de palestrar com diversas informações sobre a história de Jaguariaíva. Com isso, elas irão poder ajudar na divulgação do turismo do município. Além disso, neste ano, também será eleita a Missa Turismo 2023.