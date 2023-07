14,7 mil vagas: Agências do Trabalhador ofertam oportunidades em todo o Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.701 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.547 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 378 vagas, abatedor de porco (330) e safrista, com 310.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.601).São 341 vagas para auxiliar de linha de produção, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 218 para operador de telemarketing apenas receptivo e 178 para repositor de mercadorias.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 102 vagas para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para as funções de açougueiro (34), cozinheiro geral (33), ajudante de carga e descarga (25), assistente de mídias sociais (06) e técnico em enfermagem (04).

A região de Cascavel tem 3.561 oportunidades.São ofertadas 839 vagas para auxiliar de linha produção, 305 para magarefe, 210 para operador de processo de produção e 200 para abatedor de porco.

Nas demais regionais do Interior há grandes chances de conseguir um emprego em Campo Mourão (1.606), Foz do Iguaçu (1.221), Londrina (1216) e Pato Branco (1.160). Em Campo Mourão as funções que lideramas ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 575 vagas, safrista, com 145,abatedor de porco, com 60, eabatedor de aves, com 54 oportunidades.

Na região de Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (554), operador de caixa (85), abatedor de aves (60) e alimentador de linha de produção (50).

Em Londrina e cidades vizinhas, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 179 oportunidades, safrista, com 75, carregador, com 60, e alimentador de linha de produção, com 48.

Na região de Pato Branco há 313 vagas abertas para auxiliar de linha de produção, 47 para alimentador de linha de produção, 44 para magarefe e 43 para operador de caixa.

Ainda há vagas específicas em outras regiões do Paraná, comocuidador de pessoas idosas e dependentes (8) em Jacarezinho,costureiro (50) em Umuarama eassistente administrativo (53) em Guarapuava.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações na unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confiras as vagas ofertadas por regionais.