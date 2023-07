Piana exalta comunidade japonesa do Paraná nos 30 anos do memorial da Praça do Japão

O governador em exercício Darci Piana enalteceu a comunidade japonesa do Paraná na cerimônia de comemoração dos 30 anos do memorial da Praça do Japão, em Curitiba, que aconteceu na manhã deste sábado (15). O monumento exalta a cultura japonesa e as gerações de nikkeis, que são os descendentes japoneses nascidos em outros países.

Piana ressaltou a forte presença da comunidade japonesa em todo o Paraná. "Tudo que a gente possa fazer em homenagem aos nossos irmãos japoneses acaba sendo pouco por tudo que eles fizeram pelo Estado do Paraná. Temos monumentos exaltando essa história em Londrina, Maringá, Rolândia, Assaí e este memorial aqui em Curitiba. Isso demonstra a gratidão e o respeito do povo do Paraná por estas pessoas que pra cá viera e ajudaram muito o nosso estado", afirmou.

Neste ano, comemora-se os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. No Paraná, as primeiras colônias japonesas começaram a se estabelecer em Curitiba a partir de 1912 e no Norte e Noroeste do Estado a partir de 1914. O Paraná conta com a segunda maior colônia de descendentes de japoneses do Brasil, estimada em cerca de 200 mil pessoas, atrás apenas de São Paulo.

MEMORIAL– O memorial, que completa 30 anos, é composto pelo Portal Japonês, pela Casa de Cultura e pela Casa de Chá. O local abriga a Biblioteca Hideo Handa e foi construído com uma arquitetura inspirada na cultura japonesa.

Darci Piana exaltou a comemoração de três décadas do local. "São 30 anos de remodelação desta praça que é uma homenagem a este povo que tanto ajudou o Paraná e Curitiba, então é uma alegria muito grande prestigiar esta comemoração", disse.

A praça onde fica o memorial é mais antiga: foi criada em 1962 em homenagem aos descendentes de japoneses que moram na capital paranaense. Segundo o cônsul do Japão em Curitiba, Keiji Hamada, o ambiente é um elo entre as comunidades do Japão e do Paraná. "Essa praça representa o símbolo do Japão aqui e é muito bem aproveitada por todos que passam por aqui", afirmou.

No evento, que contou com apresentações de danças e músicas típicas, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também reforçou o impacto local da cultura japonesa. "Do Japão veio a tenacidade dos seus imigrantes, que nos deram essa comunidade vibrante, culta que começou trabalhando, lavrando a terra, e hoje é protagonista de desenvolvimento e inovação e estrela as universidades do Paraná e do mundo", arrematou.

PRESENÇAS–Participaram do evento o presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, Everson Takayama; e os vereadores de Curitiba Nori Seto, Bruno Pessuti e Mauro Bobato.