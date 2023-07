Secretaria de Planejamento leva experiência em captações e contratações à Conseplan

A Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná (SEPL) participou, de 12 a 14 de julho, do LXXXVI Fórum Nacional do Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento), no Rio de Janeiro, onde levou a experiência do Estado na gestão de investimentos e na captação de recursos internos e externos e o modelo de planejamento de contratações de pessoal.

Um dos exemplos foi a assinatura, há duas semanas, de um contrato com o Banco do Brasil de quase R$ 1,5 bilhão para financiar obras de infraestrutura no Paraná.Chamado de Avança Paraná II , o conjunto de obras previstas para serem atendidas por esse contrato foi dividido em três eixos, que serão tocados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

A pasta foi representada pelo diretor de Planejamento, João Giona, pela coordenadora de Captação de Recursos, Sônia Maria dos Santos, e pelo coordenador dos Núcleos de Planejamento, Bernardo Braga.

No evento, uma mesa de discussão técnica tratou de investimentos estratégicos, com foco principal em infraestrutura, que reuniu também técnicos do Banco Mundial.

Conferências e debates trataram ainda de governo digital, avaliação de políticas públicas, gestão públicas, formas de financiamento e controle de gastos.

O secretário nacional do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares, abordou alternativas para captação de recursos de fundos federais e oportunidades para parcerias federativas, enquanto Sérgio Firpo e Daniel Veloso Couri, secretários do Ministério do Planejamento e Orçamento, trataram de avaliações de políticas públicas e controle de gastos.

O diretor de Planejamento da SEPL apresentou o modelo paranaense de planejamento de contratações de pessoal por meio de taxas de reposição. Ele avaliou que o Conseplan se consolida como um espaço importante não apenas para troca de experiências técnicas entre os estados, mas também como um fórum estratégico importante para que os estados unam esforços para apresentação de pautas em conjunto perante o governo federal.

“Evidência disso é que uma das deliberações que foi tomada aqui é a realização de uma agenda articulada pelo Conseplan com o Ministério do Planejamento, para que os estados tenham a oportunidade de apresentar, de maneira organizada, pautas para o Plano Plurianual (PPA) que o governo federal está construindo para os próximos quatro anos”, disse Giona.