Saneamento Consultoria arremata primeira PPP da Sanepar, que prevê R$ 1,2 bilhão de investimentos

O Saneamento Consultoria, grupo formado pelas empresas Aegea, Perfin e Kinea, foi o vencedor do primeiro leilão de Parceria Público-Privada (PPP) da história da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), realizado nesta sexta-feira (14), na sede da B3, em São Paulo. A empresa será responsável por realizar investimentos de aproximadamente R$ 1,2 bilhão em esgotamento sanitário em 16 municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral do Estado.

A proposta vencedora foi de R$ 3,19 por metro cúbico de esgoto medido, um valor 30,65% menor do que o estipulado como valor de referência para a concorrência, que era de R$ 4,60. O trabalho será executado em um período de 24 anos por meio de uma modalidade de concessão administrativa, conforme previsto no edital elaborado pela Sanepar.

O grupo concorreu contra a Acciona Brasil, a Iguá Saneamento e o Consórcio Parceria Paranaense de Saneamento. Na primeira etapa, foram abertos os envelopes com as propostas enviadas por escrito pelos quatro concorrentes. Posteriormente, os três que apresentaram os maiores descontos seguiram na disputa, alternando-se em lances feitos durante a sessão ao vivo até restar a proposta do vencedor.

Presente durante o leilão, o governador Carlos Massa Ratinho Junior disse que a participação de empresas consolidadas no segmento dá tranquilidade ao Estado de que o serviço será bem prestado. Segundo ele, a sinergia entre o setor público e a iniciativa privada é o melhor caminho para que o Paraná consiga cumprir com o Marco Legal do Saneamento Básico antes do previsto.

Ele lembrou que o Paraná já possui 83% de esgoto coletado, sendo 80% deste pela Sanepar, e que 100% da coleta passa por tratamento. “Nós estamos determinados a alcançar a universalização do saneamento básico no Paraná até 2027, seis anos antes do que está determinado na nova legislação”, afirmou o governador.

“A Sanepar é uma empresa de 60 anos, reconhecida e premiada como uma das melhores do ramo no País, e com essa PPP estamos quebrando um paradigma, demonstrando que a iniciativa privada pode participar da prestação de serviços públicos com qualidade”, acrescentou.

“Para a Sanepar e o Paraná é um momento histórico. Com a ajuda da FGV, que junto com nossos técnicos, que são de extrema qualidade, conseguimos fechar o estudo que resultou nesse momento. É a concretização de um trabalho de muitas pessoas. Hoje, nesse momento histórico, podemos cravar que chegaremos antes da data prevista do novo marco legal nos municípios do Paraná. Estamos próximos de 80% de coleta de Estado, tratando 100% do que coletamos, e estamos investindo para alcançar 100%”, afirmou o presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

PRIMEIRA PPP– Esta é a primeira PPP da Sanepar, iniciada em junho de 2022, quando foi aberta consulta pública para o projeto. Em agosto, foi realizada audiência pública. No período de consulta, a Sanepar recebeu cerca de 500 contribuições que foram avaliadas e, em muitos casos, incorporadas ao processo de licitação.

Em janeiro de 2023, a Companhia fez reunião com prefeitos e representantes dos 16 municípios que serão atendidos pela PPP. Em 13 de abril, foi publicado o edital de Licitação Pública de Concorrência Internacional. Em maio, a Sanepar promoveu roadshows sobre a PPP em Curitiba e em São Paulo. A entrega de envelopes encerrou-se na última segunda-feira (10). Os estudos de modelagem técnica, financeira e jurídica foram elaborados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com a equipe técnica da Sanepar.

Na PPP, a receita virá integralmente de repasses da Sanepar, e não de tarifas cobradas diretamente dos usuários. O objetivo é viabilizar a universalização dos serviços de esgoto nas 16 cidades, onde a situação de atendimento varia 0% a 87% de cobertura, atendendo um total de 640 mil pessoas, das quais aproximadamente 220 mil não possuem coleta de esgoto atualmente.

“Todos sabemos da luta que a Sanepar teve para chegar até aqui com o principal objetivo de atender a nossa população. Contamos com a expertise da empresa vencedora para que o objetivo seja alcançado, com obras a contento da população. O Governo do Estado tem um olhar não só na área de saneamento para a Região Metropolitana de Curitiba, mas agora podemos ter certeza do cumprimento do Marco do Saneamento”, disse o prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti, que representou os gestores públicos dos 16 municípios beneficiados com a iniciativa.

O vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin, lembrou que a empresa é líder no setor privado de água e esgoto, com forte presença na região Sul do País e participação ativa nos leilões do setor. Ao lado da Perfin e Kinea, o grupo também assinou recentemente a aquisição Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) por R$ 4,15 bilhões e agora começará também a atuar no Paraná.

“Este é nosso primeiro investimento no Estado, estamos muito animados para começar os investimentos no Paraná e conscientes da nossa responsabilidade no projeto, sabendo das dificuldades de colocar o projeto na rua para cumprir com o Marco do Saneamento”, disse Marin.

NOVAS PPPS–No dia 4 de julho, a Sanepar lançou duas novas consultas públicas para contratação das próximas Parcerias Público-Privadas visando disponibilizar os serviços de esgotamento sanitário para 76 municípios da região Centro-Leste e 119 municípios da região Oeste. Nessas duas regiões, o investimento previsto é de R$ 4,7 bilhões para execução das obras necessárias.

SANEPAR– Empresa de economia mista de capital aberto, a Sanepar possui classificação AAA nas agências Fitchs e Moodys. Posiciona-se entre as maiores empresas de água e esgoto do Brasil. A Sanepar opera em 345 municípios do Paraná e em Porto União (SC), abrangendo uma população em torno de 11 milhões de habitantes.

A Companhia já universalizou o abastecimento público, assegurando água potável para 100% da população urbana. Em esgotamento sanitário, os indicadores da Sanepar estão entre os melhores do país: cerca de 80% da população paranaense tem acesso à rede coletora de esgoto. A Sanepar faz o tratamento de 100% do esgoto coletado.

A Companhia é signatária do Pacto Global da ONU e faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, principal indicador de sustentabilidade do mercado. Nos últimos dois anos, fomos reconhecidos como a empresa mais inovadora no setor de infraestrutura do país pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

No Ranking do Saneamento Básico brasileiro, divulgado pelo Instituto Trata Brasil em 2023, as maiores cidades paranaenses estão entre as 20 primeiras em saneamento: São José dos Pinhais (8º), Cascavel (10º), Ponta Grossa (11º), Maringá (14º), Curitiba (15º) e Londrina (19º).

PRESENÇAS– Também estiveram presentes na sede da B3 para acompanhar o leilão o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o diretor-geral da Secretaria de Estado da Comunicação, Eduardo Pugnali; e o gerente executivo da FGV, Charles Schramm.