Portos do Paraná busca aprimorar estratégias de inovação

Foto: Arquivo/Portos do Paraná

Integrantes do Comitê de Inovação da Portos do Paraná participaram do Cubo Maritime & Port nesta quinta-feira (13), em São Paulo. O objetivo foi captar para empresa pública subsídios para análise das necessidades estratégicas da autoridade portuária envolvendo potenciais soluções inovadoras para a realidade paranaense.

O grupo acompanhou painéis que abordaram as tendências em inovação do setor marítimo e portuário, aspectos regulatórios em relação à cultura de inovação e conheceucasesreais de inovações tecnológicas na indústria.

Durante o evento, foram discutidas experiências de inovação junto a autoridades portuárias, startups e empresas parceiras do setor. Entre os principais gargalos observados para implementar a inovação no setor público estão: modelo de contratação, papéis e responsabilidades, desalinhamento de incentivos, visão de longo prazo e continuidade.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, destaca a necessidade de soluções dedicadas exclusivamente ao setor portuário. “Os portos paranaenses estão se estruturando para trazer cada vez mais melhorias”, explica. “Por isso, recentemente criamos um comitê especializado em inovação deolho no futuro e na modernização da autoridade portuária no Estado”.

O coordenador do Comitê de Inovação, Honorato Chudson, ressalta a criação de um ecossistema inovador na Portos do Paraná. “Assim como outras iniciativas, o comitê conta com o envolvimento de toda a companhia com a contribuição de todo time sobre aspectos estratégicos da empresa”, destaca.

As colaboradoras Anna Fermino, da Diretoria de Engenharia e Manutenção, e Paula Linhares, da Diretoria de Operações Portuárias, também representaram a empresa pública.

Ao final, o evento fomentou um manifesto da inovação no setor, com o objetivo de acelerar a eficiência e produtividade das operações portuárias e marítimas no Brasil através de inovação e tecnologia já consolidadas mundo afora voltadas, principalmente, para os desenvolvedores de soluções startups.

EVENTO–OCubo Maritime & Porté uma iniciativa doCubo Itaú. O objetivo é criar omaior hub de inovação no setor portuário da América Latina, trazendo colaboração entre grandes corporações e startups para desenvolver novas soluções às dificuldades de um dos maiores ecossistemas da economia nacional. O intuito é estimular conexões dentro do ecossistema portuário para gerar oportunidades de transformação, discussões sobre tendências e os desafios que permeiam o futuro da indústria.