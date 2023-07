Sem ventania, ferry boat de Guaratuba volta a funcionar normalmente

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a travessia da Baía de Guaratuba por ferry boat voltou a funcionar normalmente a partir da noite desta quinta-feira (13).As atividades foram temporariamente interrompidas no período da manhã devido às fortes rajadas de vento, e realizadas com restrições de operação na sequência, com apenas ferry boats, realizando a travessia conforme os mestres das embarcações julgavam viável. A medida garantiu a segurança dos usuários e funcionários da travessia.

As condições atípicas foram resultado do temporal que atingiu o Estado recentemente, afetando principalmente a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. A empresa operadora da travessia havia sido notificada pelo DER/PR quanto às condições adversas se formando na região, detectada pelo monitoramento hidrometeorológico e o oceanográfico da Baía de Guaratuba, realizado por meio de convênio com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Atualizações sobre o ferry disponíveis por meio do Twitter, em https://twitter.com/DERferryboat e pela página da travessia: http://internacionalmaritima.com.br/guaratuba/ .