Acesso ao Marco das Três Fronteiras terá alterações a partir deste final de semana

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), informa que o novo acesso pavimentado ao Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, será liberado ao tráfego de veículos nesta sexta-feira (14), no período da manhã.

Devido às chuvas na região, o trecho vai operar inicialmente com sinalização provisória, com uma linha de cones no eixo da pista disciplinando o tráfego em ambos os sentidos. A sinalização horizontal será providenciada em breve.

A partir da manhã de sábado (15), haverá bloqueio do antigo acesso ao Marco das Três Fronteiras, logo após o entroncamento com a Rua Quixadá, próximo à roda-gigante.

A medida é necessária para avançar na construção de uma nova aduana Brasil-Paraguai no local, parte das obras da rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu.

O novo acesso ao Marco das Três Fronteiras fica cerca de 400 metros ao sul do atual, logo após o novo viaduto da Avenida General Meira.