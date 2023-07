Governo destina R$ 6,1 milhões para melhorar a drenagem urbana em Astorga

A Prefeitura de Astorga, na Região Metropolitana de Maringá, poderá realizar obras importantes para a coleta e destinação adequada da água das chuvas e, assim, evitar problemas de erosão ou problemas em pavimentos de vias urbanas. As intervenções serão possíveis com a liberação de R$ 6.140.428,30, via Secretaria das Cidades (Secid), feita nesta quarta-feira (12), com o encaminhamento de edital que autorizao início do processo de licitação.

Para o secretário Eduardo Pimentel, ter um sistema de drenagem adequado é uma das garantias de equilíbrio na ocupação do espaço urbano. "É questão fundamental para alcançarmos a sustentabilidade nas cidades, com benefícios diretos para a população”, afirma.

A obra, viabilizada pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), será dividida em dois lotes, ambos com a execução de serviços de terraplanagem, escavação e compactação de aterros, implantação da drenagem e colocação de placas de comunicação.

No Lote Um, serão feitas 4.520,25 metros lineares de galerias, no Bairro Jardim Bela Vista, nas seguintes ruas:São Cristóvão, São Felipe, São Fernando, Sófocles, Sócrates, Sogobano, Osvaldo Machado e Sofre. No Lote Dois, serão de 1.244,66 metros lineares de galerias, nas seguintes ruas do Distrito de Tupinambá: Curitiba, 7 de Setembro, Independência, Rebouças e Emissário.

O Governo do Paraná tem outras ações, em andamento, de apoio ao desenvolvimento urbano de Astorga. São mais oito projetos, todos via Secid, pelo SFM ou pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV).

Os investimentos viabilizam a pavimentação asfáltica da Rua Henrique Stoppak, no Distrito de Tupinambá, com 14% já realizados; a construção de Capela Mortuária, com autorização para o início das obras; a implantação de um campo de futebol; sistema de iluminação ao longo da pista de caminhada, localizada à Rua Terra Rica, na Área Verde da Prefeitura Municipal de Astorga, conhecida como Matinha, no bairro Jardim Londrina; implantação de uma unidade do Meu Campinho na Praça Torres, com 6% já executados; a construção de infraestrutura urbana de lazer, com playground e paisagismo, na Rua do Bosque, no bairro Gralha Azul; a aquisição de uma mini carregadeira sobre rodas; e a aquisição de dois veículos.