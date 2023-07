Recuperação de rodovia em Salgado Filho será concluída em outubro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), concluiu 40% do muro de contenção da obra de recuperação emergencial da PR-182 em Salgado Filho, região Sudoeste. Os serviços são realizados no km 558+600 da rodovia, atingido por um deslizamento de terra no ano passado, que destruiu praticamente toda a pista, bloqueando totalmente o acesso para Flor da Serra do Sul e para Santa Catarina.

Também acontecem as obras de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem, visando recompor o talude da pista e garantir sua estabilidade contra temporais futuros. Na sequência será feita a pavimentação e nova sinalização do local, com previsão de término da obra para o mês de outubro.

O serviço foi contratado em regime emergencial, prevendo a elaboração do projeto de recuperação, a obra em si, e também melhorias ambientais no terreno lindeiro atingido pelo deslizamento. O investimento é de R$ 9.146.342,95.

Atualmente, e até o término dos serviços, o tráfego local está desviado por via municipal não pavimentada paralela à rodovia, enquanto o tráfego de longa distância e de veículos pesados deve seguir para Francisco Beltrão, pela PR-483 e PR-180, ou para Barracão, pela BR-163 e BR-280.