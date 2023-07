Estado já emitiu 28,2 mil certificados de capacitação de servidores públicos em 2023

Entre janeiro e junho de 2023 foram emitidos 28.229 certificados de participação nas capacitações promovidas pela Escola de Gestão do Paraná, vinculada à Secretaria da Administração e da Previdência. O número é recorde e representa 81% dos certificados que foram emitidos durante todo o ano de 2022 (34.700). Embora boa parte dos cursos sejam disponibilizados gratuitamente para o público geral, os servidores do Estado são os maiores participantes. Nos primeiros seis meses de 2023, 94% dos participantes atuam no poder público.

“O resultado expressivo demonstra o compromisso do Governo do Paraná em oferecer aos cidadãos um serviço público de qualidade, inovador e eficiente. Afinal, a formação continuada dos servidores públicos garante equipes atualizadas e comprometidas em buscar soluções modernas para a gestão pública”, afirma a secretária da Administração e Previdência em exercício, Luiza Corteletti.

A formação dos servidores públicos por meio da Escola de Gestão reforça, por exemplo, o pioneirismo do Governo do Paraná na adequação à Nova Lei de Licitações (14.133/21). Apenas nesta temática, foram mais de 7.500 certificados emitidos em diferentes abordagens que tratam desde o detalhamento da nova legislação até as adequações dos sistemas de compras públicas do Estado, dicas e orientações de como realizar os processos de licitação e novas metodologias de trabalho necessárias a partir da normativa.

Além das capacitações planejadas e executadas em parceria com as secretarias e autarquias do Governo do Paraná, a Escola de Gestão possui mais de setenta cursos na modalidade de Ensino à Distância disponíveis e gratuitos.

“São formações em áreas como Educação, Meio Ambiente, Gestão e Administração, Ferramentas Digitais e Inovação. O aluno pode fazer dois cursos em simultâneo”, explica a diretora da Escola de Gestão, Aline Albano Justus. Ao cumprir todas as etapas da formação, a Escola de Gestão faz a certificação do participante.

Todos os cursos podem ser acessados no site da Escola de Gestão do Paraná .