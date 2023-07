Agricultora de Paranavaí recebe cheque de R$ 1 milhão do Nota Paraná

A Secretaria da Fazenda entregou, nesta quarta-feira (12), o cheque simbólico referente ao prêmio de R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná à ganhadora do sorteio realizado no dia 10. A agricultora Jeise H. é aprimeira pessoa de Paranavaí, no Noroeste do Estado, a receber o prêmio máximo do programa , que existe há oito anos.

Durante a entrega, ocorrida na Prefeitura de Paranavaí, a vencedora disse que pretende usar parte do prêmio para fazer uma viagem, inclusive para pensar na melhor maneira de investi-lo.

“Recebi uma ligação orientando a checar o aplicativo do Nota Paraná. Inicialmente, pensei, tô fora. Mas quando entrei, estava lá: R$ 1 milhão”, relata Jeise, que foi receber o cheque acompanhada do marido. “Até agora, eu e meu marido ainda estamos meio sem acreditar que ganhamos. Pensei que essas coisas não aconteciam”.

A entrega do prêmio foi feita pela coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, e a cerimônia contou com a presença do prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, do vice-prefeito Pedro Beraldi, além de secretários municipais e vereadores.

“O programa foi criado para incentivar a concorrência leal e a formalização entre as empresas, além de combater a sonegação.Ele também leva à população o conhecimento sobre o imposto e exerce uma função social, uma vez que contribui com as instituições sem fins lucrativos, por meio das doações dos consumidores”, disse a coordenadora do Nota Paraná.

DEMAIS PRÊMIOS– O segundo e terceiro prêmios, no valor de R$ 100 mil e R$ 50 mil, saíra para moradores de Antonina e Curitiba, respectivamente. Além dos maiores prêmios, 10 consumidoresde nove diferentes municípios do Estado foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. As entidades sem fins lucrativos receberam valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

COMO FUNCIONA– O Nota Paraná devolve parte do ICMS pago em compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados no programa que pedem CPF na nota.Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro noInstalar o aplicativo ou no site do Nota Paraná .

O programa não envia mensagens por WhatsApp nem por aplicativos de terceiros ou redes sociais. Também não solicita dos participantes nenhum tipo de depósito bancário, por pix ou quaisquer outros meios.