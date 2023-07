Portos do Paraná apresenta pioneirismo da concessão do canal de acesso no Sul Export

A proposta inédita de concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá foi apresentada pela empresa pública Portos do Paraná nesta terça-feira (11) no segundo dia do Sul Export – Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes, no Hotel Bourbon em Curitiba. O modelo paranaense de concessão marítima prevê que a iniciativa privada faça investimentos em serviços de dragagem, derrocagem, sinalização, batimetria, programas e monitoramentos ambientais.

O objetivo principal é ampliar o calado no Canal da Galheta, que tem cerca de 22,6 quilômetros e dá acesso aos portos de Paranaguá e Antonina. Hoje, a profundidade máxima para a entrada dos navios é de 12,8 metros. A previsão é passar para 13,3 metros ainda na fase de implantação e chegar a 15,5 metros após a concessão.

Ao todo, os investimentos previstos somam R$ 1,05 bilhão – R$ 251 milhões até o segundo ano e R$ 797 milhões até o quarto. A concessão estudada é parcial, com um modelo híbrido de julgamento: maior desconto sobre a tarifa e maior valor de oferta.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, destacou a importância do Estado estar à frente de uma concessão pioneira no País.“Esse processo é fundamental para a segurança da navegação. A chegada de grandes navios ganham agilidade”, disse.

O superintendente de Projetos Aquaviários da Infra.SA, Thilo Martin Zindel, afirmou que a proposta já é considerada como modelo pelo governo federal. “Devemos seguir esse modelo de concessão em outros portos do Brasil”, complementou.

PAINÉIS– O Paraná ainda foi destaque em outros dois painéis do evento. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, debateu os “Acessos terrestres aos portos da região Sul”. Segundo ele, a concessão de parte da BR-277, principal acesso a Paranaguá, que vai a leilão em setembro na B3, prevê pista triplicada no sentido porto.

Outro destaque foi a conexãoNova Ferroeste-Moegão. Os projetos do Estado pretendem ampliar o ramal ferroviário de Paranaguá até Maracaju, no Mato Grosso do Sul, além de reorganizar o fluxo de vagões.“O Governo do Estado investe com muito entusiasmo na malha ferroviária, com o projeto da Nova Ferroeste e a moega exclusiva para trens, o Moegão, no Porto de Paranaguá. Estamos olhando para todos os modais”, disse.

Os portos paranaenses ainda estiveram no painel “Boas práticas na gestão dos portos delegados para o desenvolvimento econômico da região”, com a apresentação do secretário nacional de Portos, Fabrizio Pierdomênico. “O Paraná é referência em boa gestão, sendo premiado por três anos seguidos no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, que é uma ferramenta do Ministério de Portos e Aeroportos e funciona como um ranking dos melhores do Brasil”, avaliou.

SUL EXPORT– O Sul Export é uma das etapas regionais que precede o encontro nacional Fórum Brasil Export, em Brasília, previsto para 16 de outubro. O evento no Paraná conta com representantes de todo o Brasil, entre autoridades da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Ministério de Portos e Aeroportos, empresários e entidades de classe e ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

No primeiro dia do evento, a Portos do Paraná recebeu uma visita técnica de 80 dirigentes de entidades do setor , empresários, autoridades e convidados para conhecer as instalações portuárias em Paranaguá.