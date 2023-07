Boletim da dengue confirma 6.465 novos casos e um óbito pela doença no Estado

O informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 6.465 novos casos – 5,67% a mais que na semana anterior – e um novo óbito pela doença no Paraná. Agora, o período epidemiológico, que teve início em julho do ano passado, soma 120.393 casos confirmados e 97 óbitos em todo Estado.

A confirmação do óbito registrado nesta semana aconteceu no município de São Pedro do Ivaí, localizado na 16ª Regional de Saúde - Apucarana. Trata-se de uma mulher de 46 anos com comorbidades.

“A dengue continua registrando um alto número de casos em todas as regiões e, por esse motivo, não podemos relaxar. A população deve estar atenta aos cuidados preventivos, eliminando pontos que acumulem água parada nos ambientes externos e também internos dos domicílios. O mosquito transmissor da dengue, oAedes aegypti, se prolifera em todo tipo de recipiente que acumule água parada”, afirmou o secretário de Estado da Saúde da Sesa, Beto Preto.

Do total de casos, 92.179 são autóctones, o que significa que as pessoas contraíram a doença nos municípios de residência. Estes casos estão em 322 municípios do Estado.

As regionais com mais casos são Londrina (47.769), Foz do Iguaçu (17.698), Maringá (10.719) e Paranaguá (8.987).

CHIKUNGUNYA–Com relação a chikungunya, o boletim registra 721 novos casos, 61 a mais que no último informe. Não houve novo registro de óbitos pela doença.

Confira o boletim semanal da dengue e outras informações detalhadas no site de monitoramento da doença.