Ciclone pode causar ventos de até 80 km/h no Paraná a partir desta quarta-feira

A partir de quarta-feira (12), a formação de um grande e intenso ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico deve provocar rajadas de vento de até 80km/h no Paraná entre a noite e o início da madrugada de quinta-feira (13). A ventania vai afetar desde o leste do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, e pode chegar ao Mato Grosso do Sul.

“Ao longo da tarde de quinta, fortes rajadas de vento também ocorrem no litoral sul de SC, áreas mais elevadas do leste e norte catarinense, e leste do PR – incluindo a grande Curitiba, com rajadas de até 80 km/h”, informou o ClimaTempo.

Ao longo da quinta-feira (13) e da sexta-feira (14) o vento forte sobre o oceano também deve favorecer uma intensa agitação marítima no litoral, com previsão de ressaca e ondas da ordem de 3 a 4 metros de altura.