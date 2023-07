Orla de Matinhos: IAT oferece mais 75 vagas para qualificação profissional no Litoral

O Governo do Estado ampliou a oferta de qualificação profissional para a comunidade de Matinhos, no Litoral do Paraná. Serão mais 75 vagas para três cursos técnicos gratuitos na área da construção civil. A medida é um benefício social e integra o Programa de Capacitação Profissional desenvolvido pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), dentro do pacote de ações locais das obras de revitalização da Orla de Matinhos.

Outras sete qualificações já foram concluídas entre os meses de abril e maio .

Nesta nova leva, são 25 vagas disponíveis em cada curso. A primeira capacitação é para Técnicas de Construção Civil em Alvenaria, entre os dias 17 e 25 de agosto. Na sequência, haverá aulas de Pintura de Obras, entre 25 de agosto e 6 de outubro. Já de 9 de outubro a 14 de novembro ocorre o curso de Instalações Hidráulicas Prediais. As aulas serão no sempre período noturno, às segundas, quartas e sextas-feiras, no Centro Comunitário Profissionalizante (CPP). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no próprio CPP.

Outros cursos estão previstos para ocorrer até outubro de 2024, de acordo com a programação do IAT. A previsão é que 16 áreas de atuação profissional sejam contempladas, envolvendo serviços como marcenaria, obras civis, atendimento ao turista, informática, hotelaria, gastronomia, entre outros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3452-8050.

OBRA –A revitalização da Orla de Matinhos atingiu 80% de conclusão e deve ser entregue para a população até o segundo semestre de 2024, com investimento de R$ 314,9 milhões por parte do Governo do Estado. Abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

O projeto é acompanhado de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais, como chuvas fortes e ressacas que costumeiramente atingem o Litoral. Essa combinação vem destruindo e comprometendo boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer em Matinhos.

As intervenções são feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne.

Serviço:

Inscrição para novos cursos oferecidos pelo IAT em Matinhos

Técnicas de Construção Civil em Alvenaria – aulas de 17 de julho a 25 de agosto

Pintura de Obras – aulas de 25 de agosto a 6 de outubro

Instalações Hidráulicas Prediais – aulas 9 de outubro a 14 de novembro

Local: Centro Comunitário Profissionalizante (CCP) Vereador Mário Braga, na Av. Paraná, 462, bairro Tabuleiro, Matinhos

Inscrições Gratuitas. Carga horária de 80 horas