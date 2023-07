Servidores da Saúde participam de ginástica laboral e incentivo à atividade física

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Núcleo de Recursos Humanos Setorial (NRHS), implantou um projeto com foco na saúde e bem-estar, seguindo a política de valorização dos servidores da pasta: a prática da ginástica laboral. Durante cerca de 15 minutos, duas vezes por semana, a rotina de mais de 1,5 mil funcionários é voltada à prevenção de doenças ocupacionais, motivação e diminuição no risco de acidentes de trabalho.

A ação, iniciada em junho, é direcionada também para a integração entre os profissionais e aumento da produtividade.

O educador físico Anderson Siqueira, que coordena as atividades, diz que os programas de ginástica laboral em geral estimulam a interação entre as pessoas e incentivam a atividade física. “Cada vez mais as instituições apostam nas atividades e o resultado é praticamente imediato. O principal objetivo é fazer render mais, proporcionar um relaxamento muscular e alertar para uma melhor postura”, destacou o professor.

“Os benefícios também se estendem à queda do número de afastamento por problemas de saúde. Eles são quase todos os mesmos: postura, dores na lombar, pescoço, articulações dos braços. Embora possa parecer pouco tempo, já é uma grande conquista”, completou.

A ginástica laboral é realizada por colaboradores do prédio central da Sesa, do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) e do Laboratório Central do Estado (Lacen), todos em Curitiba.

Dentre as atividades, praticadas com adesão voluntária, estão o alongamento e o relaxamento muscular, atuando de forma preventiva e terapêutica nas tarefas ocupacionais diárias.

LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) são algumas das doenças geralmente provocadas pela repetição dastarefas ocupacionais diárias.

“Somos pioneiros nas ações de promoção à saúde dos servidores e estamos em contato com a Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP) para o fortalecimento do serviço de saúde ocupacional do Estado. Outro intuito é que ações como ginástica laboral possam ser descentralizadas e executadas nas 22 Regionais de Saúde”, complementou Maiquel Rodrigues, chefe do NRHS.