Visita ao Porto de Paranaguá abre encontro sobre portos, transporte logística

A empresa pública Portos do Paraná recebeu nesta segunda-feira (10) participantes do Sul Export – Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes. A visita técnica de dirigentes de entidades do setor, empresários, autoridades e convidados ao Porto de Paranaguá faz parte da programação do primeiro dia do evento, que acontece no Paraná.

Após Paranaguá, nesta terça-feira (11) as atividades da Sul Export serão realizadas no Hotel Bourbon, em Curitiba. A programação conta com cinco painéis, com participação de autoridades e nomes que são referência no setor para debater sobre os principais desafios da operação de transportes em toda a região Sul do Brasil.

O Sul Export é uma das etapas regionais que precede o encontro nacional Fórum Brasil Export, em Brasília, previsto para 16 de outubro. O evento no Paraná conta com representantes de todo o Brasil, entre autoridades da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Ministério de Portos e Aeroportos, empresários e entidades de classe e ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

INTERAÇÃO -A comitiva da visita técnica a Paranaguá foi recebida pelo diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, na sede administrativa da empresa, em Paranaguá, onde houve apresentação das ações e projetos dos portos paranaenses. “Recebemos mais de 80 pessoas que vieram conhecer Paranaguá, visitar os canais de acesso, os terminais. É uma interação muito positiva para acompanhar in loco os temas que discutiremos nos painéis”, afirmou Garcia.

A visita contou com um passeio na Baía de Paranaguá e visita à Paranaguá Pilots, sede da praticagem. Garcia destacou, também, reforço de networking e troca de informações entre is participantes do evento. “Vamos discutir a evolução em todos os âmbitos da infraestrutura, não só no aspecto portuário, mas de navegação, ferroviária e rodoviária nos Estados do Sul”, explicou.

“Para nós, que julgamos causas trabalhistas envolvendo portuários, é importante conhecer pessoalmente como funciona a relação entre entre todos os segmentos", disse o ministro do TST, Breno Medeiros. "Conhecer como funciona a relação entre portuário, operador portuário, autoridade portuária e o OGMO”,explicou.

O CEO do Fórum Brasil Export, Fabrício Julião, ressaltou a estrutura do Porto de Paranaguá. “É um porto de relevância para a balança comercial do País, principalmente na questão de grãos. Por isso, é importante a visita técnica”, disse Julião.

EVENTO -Entre os temas do Sul Export – Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes estão a tecnologia na relação de trabalho portuário, os acessos aquaviário e terrestre, as boas práticas de gestão e as iniciativas de operadores portuários.

PROGRAMAÇÃO

9h

Palavras de boas-vindas dos presidentes do Conselho Nacional, José Roberto Campos, do Conselho do Sul Export, Jesualdo Silva, e do coordenador científico do Conselho Jurídico do CEBE, dr. Celso Peel

9h15

Painel InfraJur: Exclusividade e reflexos da tecnologia na relação de trabalho portuário

Presidente de mesa: Elias Francisco da Silva Júnior, sócio do Barbosa Elias Jr. Advogados

Debatedores

– Breno Medeiros, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

– Guilherme Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

– Marcelo Kanitz, sócio do Amorim, Trindade, Kanitz e Russomano Advogados

– Celso Peel, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo

11h

Painel 1: Acesso aquaviário aos portos da região Sul e o estágio da concessão do canal de navegação dos portos do Paraná

Moderação: Leopoldo Figueiredo, diretor de Redação do BE News

Debatedores

– Luiz Fernando Garcia, presidente da Portos do Paraná

– Jorge Bastos, presidente da Infra S.A.

– Marcelo Werner Salles, presidente do Conselho de Administração da SCPar

– Ricardo Delfim, diretor comercial da Jan De Nul

12h

Painel 2: Acessos terrestres aos portos da região Sul

Moderação: Leopoldo Figueiredo, diretor de Redação do BE News

Debatedores

– Mayhara Chaves, gerente de Regulação da Rumo Logística

– Beto Martins, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do Governo de Santa Catarina

– Marcelo Fonseca, superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT

– Sandro Alex Cruz de Oliveira, secretário de Estado de Infraestrutura do Paraná

14h30

Painel 3: Boas práticas na gestão dos portos delegados para o desenvolvimento econômico da região

Moderação: Leopoldo Figueiredo, diretor de Redação do BE News

Apresentação: Fabrizio Pierdomênico, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários

Debatedores

– Cristiano Klinger, presidente da Portos RS

– Cleverton Vieira, diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul

– Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná

16h30

Painel 4: Iniciativas dos operadores logísticos e portuários e demandas dos embarcadores de carga

Moderação: Leopoldo Figueiredo, diretor de Redação do BE News

Debatedores

– Jesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)

– André Maragliano, diretor da Associação dos Terminais do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (ATEXP)

– Jerônimo Goergen, Associação dos Cerealistas do Brasil

– Marcelo Saraiva, CEO da Brado Logística

– Osmari de Castilho Ribas, diretor superintendente da Portonave.