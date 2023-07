Servidores de Wenceslau Braz participam de palestra do Senac

A prefeitura municipal, por meio da secretaria municipal de Saúde e em parceria com o Senac, promoveu nesta segunda-feira (10) um treinamento junto aos servidores que fazem parte da pasta visando melhorar os serviços oferecidos a população.

De acordo com as informações divulgadas pela secretaria municipal de Saúde, a palestra teve como tema “Humanização e ética na assistência aos serviços de Saúde” foi ministrada pelos profissionais do Senac Peter Filho e Leandro Gasparello.

O treinamento contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Ana Micó, e de 27 servidores que atuam em diferentes áreas da Saúde do município. O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, também esteve presente no encontro.