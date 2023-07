Circuito de Corridas Sanepar reúne mais de mil participantes em Foz do Iguaçu

Mais de mil atletas participaram neste domingo (09) do Circuito de Corridas Sanepar, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Foz foi a primeira cidade do Interior a receber o evento.

Até o fim do ano o Circuito de Corridas passará por mais nove cidades. A ação é realizada em comemoração aos 60 anos da Companhia e dá sequência às fases realizadas no projeto Verão Maior Paraná 2022/2023, no Litoral.

O objetivo é aproximar a Companhia da comunidade de forma a estimular a prática de atividades saudáveis. “É o que a Sanepar faz no dia a dia: leva saúde à população”, afirmou o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.

A engenheira Priscila Donadello Figueiredo, de Foz do Iguaçu, participou pela primeira vez de uma corrida de rua. Ela conta que foi motivada por uma amiga a cumprir o desafio. “Gostei muito, atendeu as expectativas e acredito que vou participar de outras. A gente tem uma satisfação diferente", disse.

Além dos percursos de 5 km e 10 km para os adultos, crianças com mais de cinco anos participaram da etapa Kids. Todos receberam medalhas e os três primeiros colocados de cada categoria levaram para casa um troféu.

A próxima etapa do calendário regional será em 24 de setembro na cidade de Pato Branco (Sudoeste). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.corridassanepar.com.br .

Confira o calendário das demais cidades:

24/09– Pato Branco

08/10 – Santo Antônio da Platina

22/10 – Londrina

29/10 – Maringá

12/11 – Cascavel

19/11 – Guarapuava

03/12 – Ponta Grossa

10/12 – Umuarama

17/12 – Curitiba