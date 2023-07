De maneira inédita, maiores prêmios do Nota Paraná saem para Paranavaí e Antonina

Programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná sorteou o prêmio máximo de R$ 1 milhão para a cidade de Paranavaí nesta segunda-feira (10). É a primeira vez que um morador do município do Noroeste do Estado leva o prêmio principal do programa, que existe há 8 anos.

A consumidora sorteada mora no bairro Santos Dumont e ganhou com o bilhete número 11862726. Ela concorreu com 28 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 10 notas fiscais emitidas no mês de março de 2023.

O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para a cidade de Antonina, no Litoral, também pela primeira vez. Ele foi para um morador do bairro Batel, com o bilhete 18646681. O consumidor concorreu com três notas fiscais, que geraram cinco bilhetes.

Já o prêmio de R$ 50 mil ficou com um consumidor do bairro Bacacheri, em Curitiba. Ele concorreu com 492 bilhetes de 72 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 18133886.

Além dos maiores prêmios, dez consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. Entidades sem fins lucrativos também são sorteadas no programa e recebem valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Nota Paraná devolve parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados que pedem CPF na nota.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. O programa não envia mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

PARANÁ PAY– O Paraná Pay também realizou sorteio, com a distribuição de 8 mil prêmios de R$ 100.Para participar, o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”. Os valores recebidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

CADASTRO– Para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.