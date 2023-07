Com investimento do Estado, Hospital Zona Norte de Londrina bate recorde de cirurgias eletivas

Com uma média de aproximadamente 360 cirurgias por mês de março a junho deste ano, o Hospital Dr. Anísio Figueiredo - Hospital da Zona Norte de Londrina (HZN) alcançou um recorde histórico em cirurgias eletivas desde a sua fundação, há 35 anos. No total, foram realizados 1.456 procedimentos, um desempenho inédito registrado na unidade. Somente no mês de junho o HZN atingiu a marca de 355 cirurgias. Em maio foram 364, em abril, 361, e em março, 376.

O número máximo registrado até então era de 296 cirurgias, alcançado em maio de 2019. De março a junho de 2018, por exemplo, a média mensal de cirurgias era de 187 – o que significa que a média mensal de março a junho deste ano (360) é duas vezes maior. O aumento na oferta de cirurgias eletivas beneficia a população dos 21 municípios da 17ª Regional de Saúde, com sede em Londrina. Dentro da Rede de Urgência e Emergência chega a abranger toda a Macrorregião Norte, que concentra 97 cidades.

O Hospital Zona Norte está sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) desde outubro de 2021. Nos últimos dois anos, os investimentos do Governo do Estado na unidade somaram mais de R$ 82 milhões, destinados a novas aquisições, contratações, manutenção e gestão. Isso permitiu o avanço nos serviços prestados à população, principalmente nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular e, recentemente, urologia.

Mais de 80 profissionais foram incorporados ao quadro de funcionários contribuindo para a expansão dos atendimentos. Além destes, outras 43 contratações estão em processo de finalização, previstas ainda para este mês. Os investimentos ultrapassam os R$ 9,2 milhões para essa ampliação de pessoal.

ATENDIMENTO– Por meio da Secretaria estadual da Saúde (Sesa), foram feitos diversos investimentos para ampliar e melhorar o atendimento do hospital. O HZN possui atualmente 125 leitos ativos, sendo 101 de internação, quatro de emergência e 20 de apoio, distribuídos nos setores de pronto-socorro, internação clínica e cirúrgica. Há também um centro cirúrgico, que comporta cinco salas destinadas a procedimentos eletivos e de urgência de médio porte.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alguns fatores foram determinantes para o ganho em desempenho, como a mudança na própria estrutura física, reformas e aquisição de equipamentos, além do engajamento da equipe e do corpo clínico.

“Foram implementados na unidade vários projetos importantes para a saúde pública do Paraná. O Hospital Zona Norte faz parte dessa estratégia e os resultados demonstram o êxito dessa política. A orientação do governador é aprimorar nossos serviços e aumentar o número de atendentes. Quem ganha com esse resultado é a população”, ressalta.

Para o diretor da Funeas, Marcello Machado, o número recorde de procedimentos cirúrgicos demonstra a capacidade de atendimento e empenho das equipes que atuam na unidade. “Esse resultado foi alcançado mediante muito trabalho e empenho de todos. Os investimentos e reestruturação do modelo permitiram esse resultado”, completa. “Continuaremos buscando sempre melhorar, para entregar um serviço que os paranaenses necessitam”.

MELHORIAS– Desde 2010 o hospital não passava por reformas. O centro cirúrgico contava com três salas regularmente ativas e outras duas onde existia a necessidade de várias adequações para o uso pleno. Depois de realizada a manutenção dos equipamentos, como ar-condicionado, e corrigidas infiltrações, adequação do piso e reparos das portas, o hospital passou a utilizar plenamente estes espaços.

Outras mudanças também impulsionaram esse aumento como o incremento em 100% na remuneração dos procedimentos cirúrgicos aos médicos prestadores, além da contratação de pessoal. Também houve reformas na recepção, nos consultórios médicos, enfermarias e salas administrativas. Foram firmados contratos para manutenção de equipamentos de assistência médica.

Já está em tramitação um projeto para reformar toda a unidade, adequando completamente a estrutura às mais recentes regulamentações do Corpo de Bombeiros, o que promoverá, além de maior segurança, mais conforto aos pacientes e servidores.

Atualmente, o ambulatório realiza mais de 2 mil consultas mensais, um número seis vezes maior do que o projetado inicialmente, que era de 350 consultas. Isso possibilitou agilidade no processo cirúrgico e qualidade no atendimento aos pacientes, com consultas, exames pré-operatórios, a cirurgia e os retornos em um único local.