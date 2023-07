Programa do Governo abre espaço para empresas ofertarem cursos gratuitos de educação tecnológica

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), abriu novas inscrições para empresas ofertarem cursos de educação a distância para o programa Qualifica Mais, que é voltado para a capacitação de cidadãos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.

As instituições interessadas em disponibilizar cursos gratuitamente ao Qualifica Mais devem preencher a ficha de inscrição através deste formulário , disponível no site da Secretaria da Inovação. É preciso anexar cópias do RG, CPF ou comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Podem se inscrever instituições de ensino, startups, empresas nacionais ou estrangeiras, pública ou privadas, que ofertem cursos no setor de tecnologia. As instituições atuarão junto ao Executivo para mobilizar o público em relação às ações de qualificação profissional. O Estado fará a intermediação e avaliação da oferta de cursos.

O secretário da Inovação, Marcelo Rangel, destaca que o programa é gratuito e pode ser realizado por qualquer cidadão. “Neste ano, estamos ampliando o Qualifica Mais, abrindo uma nova fase de inscrição para empresas ofertarem os cursos na área de TI”, explica Rangel. “Esse setor tem salários iniciais acima da média e pode ser uma boa porta de entrada para jovens se inserirem no mercado de trabalho”.

PROGRAMA– O Qualifica Mais vai oferecer 10 mil vagas para qualificação profissional, todas gratuitas e disponíveis para qualquer cidadão. Iniciado em 2022, o programa conta com a parceria de empresas credenciadas, como a escola DIO, e já ofereceu bootcamps de HTML, CSS, JavaScript, NET C#, JAVA e JavaScript para criação de jogos, com 800 inscritos.Atualmente, dois cursos da DIO estão abertos, com inscrições gratuitas .

Em 2023, houve uma reformulação do programa, substituindo os bootcamps por cursos como "Primeiros Passos em Tecnologia" e "Primeiros Passos para Criação de Sites", focados em desenvolvimento web front-end. O público-alvo do Qualifica Mais abrange jovens em busca de inserção no mercado de trabalho, profissionais em busca de reciclagem e empreendedores que desejam adquirir novos conhecimentos.

Os cursos serão oferecidos online, por meio de plataformas digitais das empresas credenciadas, e incluem disciplinas como programação para iniciantes, moderados e avanços, design, marketing digital, gestão de projetos, empreendedorismo e inovação.