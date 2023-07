Copel aproxima Rede Elétrica Inteligente de empreendedoras de Fazenda Rio Grande

A Copel promoveu um encontrocom o público feminino da Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande (ACINFAZ) para mostrar os principais dados e desafios do maior programa de modernização da rede de distribuição de energia elétrica no Paraná, o Rede Elétrica Inteligente.

O programa já implantou 500 mil medidores digitais inteligentes em casas, comércios, indústrias e propriedades rurais no Paraná. Em Fazenda Rio Grande, já foram instalados 4,3 mil medidores inteligentes. Todas as cerca de 60 mil unidades consumidoras do município receberão a nova tecnologia.

A troca dos medidores convencionais pelo novo modelo não tem custos para o consumidor e é acompanhada de investimentos em equipamentos de comunicação e de automação na rede elétrica, com o objetivo de reduzir desligamentos e agilizar o atendimento aos clientes, seja em serviços comerciais ou de emergência.

No encontro, a gerente de agência da Copel, Marlise Cardoso de Lemos, representou a Companhia e comentou sobre a importância de ter um quadro de mulheres nas equipes de eletricistas. “A importância da participação feminina não é mensurável, a gente sabe de toda a batalha contra preconceitos, e a Copel engajada em movimentos de diversidade incentivando tanto a liderança feminina como fazendo parcerias com nossos contratados e parceiros não tem preço. A gente fica feliz com todo esse avanço”, comentou.

A empreiteira Eleng, responsável pela instalação dos medidores inteligentes em Fazenda Rio Grande, foi representada no encontro pela gerente administrativa,Karine Bertoncello. “É uma honra trabalhar nesse projeto de modernização e também trazer cada vez mais mulheres, é um mercado muito novo, mas está em expansão, com muitas mulheres fazendo cursos nessa área”, afirmou.

As eletricistas Eleandra de Lima Bonkoski e Ester Ribeiro contaram um pouco sobre a experiência de ser mulher e estar à frente do Rede Elétrica Inteligente e, mesmo com resistências por parte de alguns consumidores, ambas se mostraram satisfeitas de integrar a equipe. "É um prazer imenso fazer parte desse projeto, já participamos da primeira fase e agora estamos nessa segunda fase, é muito gratificante, só tenho a agradecer e aprender cada vez mais", contou Eleandra.

A equipe Copel e Eleng ainda alertou às mulheres presentes no evento sobre a necessidade de permitir que as equipes de eletricistas façam a troca dos medidores, o que em alguns casos exige que o instalador ou a instaladora entre na residência ou no comércio em questão. Todas as equipes são uniformizadas e se apresentam com o crachá funcional da empresa.

REDE INTELIGENTE– Com a rede elétrica inteligente, em casos de falta de luz, a Copel passa a identificar automaticamente a abrangência do desligamento e consegue estimar o local de origem da interrupção, religando mais rapidamente os domicílios afetados.

Os medidores inteligentes possibilitam também redução no tempo de atendimento a serviços rotineiros ligados à energia elétrica. A leitura do consumo, assim como o desligamento por inadimplência e a religação após o pagamento das contas são feitos à distância, sem a necessidade de deslocamento de um profissional até o domicílio do cliente.

Para os consumidores, além da agilidade no atendimento em casos de desligamentos, também é possível acompanhar o consumo de energia em tempo real, por meio do aplicativo da Copel, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

PROGRAMA– A primeira fase do programa Rede Elétrica Inteligente, iniciada no Sudoeste, está na reta final de implantação e já tem 462 mil medidores em contato com a central de operações da Copel. A segunda fase do Rede Elétrica Inteligente foi iniciada recentemente em municípios da Região Metropolitana de Curitiba e já conta com 40 mil medidores instalados.