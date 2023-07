14 mil vagas: Agências do Trabalhador do Paraná ofertam oportunidades em todo o Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.041 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.050 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 448 vagas, safrista, com 428, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 368.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.310). São ofertadas 368 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 218 para operador de telemarketing apenas receptivo, 217 para auxiliar de linha de produção e 206 para operador de marketing ativo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 92 vagas para preenchimento urgente: auxiliar administrativo (33), cozinheiro (32), assistente de vendas (25), analista de recursos humanos (1) e preparador físico (1).

A região de Toledo tem 2.446 oportunidades. São 586 vagas para auxiliar de linha de produção, 210 para abatedor de porco, 83 para safrista e 40 para magarefe.

Nas demais regionais do Interior há grandes quantidade de vagas em Cascavel (1.549), Campo Mourão (1048), Umuarama (863) e Cianorte (671).

Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 576 vagas, magarefe, com 305, vendedor interno, com 20, e servente de obras, com 16 oportunidades.

Em Campo Mourão, há procura por auxiliar de linha de produção, com 471 vagas, safrista, com 220, abatedor de porco, com 60, eabatedor de aves, com 55.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (368), costureiro em série (50), abatedor de porco (40) e vendedor interno (24).

Na região de Cianorte são ofertadas 50 vagas para faxineiro, 50 para magarefe, 46 para auxiliar de linha de produção e 27 para costureiro em geral.

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas ofertadas por regionais.