Estado libera tráfego nas pistas principais da obra de duplicação da BR-277 em Guarapuava

O Governo do Estado finalizou os serviços nas novas pistas centrais da duplicação da BR-277 em Guarapuava, na região Centro-Sul, e liberou o fluxo de veículos nesta sexta-feira (07). As obras seguem em andamento com asmelhorias nas vias marginais dos dois lados e acessos das novas trincheiras, totalizando mais de 86% de execução.

A obra contempla duas novas pistas na BR-277 em cada sentido, entre os km 345 e km 349, com faixas de segurança, barreiras de concreto New Jersey e acostamentos externos. Essas pistas foram liberadas com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No mesmo contrato foram executadas ainda uma nova trincheira na Avenida Professor Pedro Carli, uma trincheira entre a Rua João Fortkamp e a Rua Campo Grande; uma trincheira para acesso ao Aeroporto Municipal; a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466; adequação das alças de acesso; três pontes no km 345,5; duas passarelas; e a implantação de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros.

A duplicação integra o Avança Paraná, programa do Governo do Estado que utiliza recursos financiados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, cabendo ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a administração. O investimento alcançouR$ 77,6 milhões.

"Para nós é uma honra, em nome do governador Ratinho Junior, poder acompanhar esse momento. Tínhamos em Guarapuava uma rodovia simples e agora temos essa duplicação quase concluída", afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“A finalização desta obra é muito importante para a população de Guarapuava e para quem precisa passar por este trecho. Além disso, irá colaborar e muito com o fluxo e mobilidade urbana de nosso município”, complementou o prefeito Celso Góes.