CGE vai promover encontro com municípios para debater controle interno

Todos os municípios estão convidados para a capacitação presencial do Controla Paraná , nos dias 27 e 28 de julho, em Paranaguá, no Litoral. O convite foi feito nesta quinta-feira (06) pela controladora-geral do Estado, Luciana Silva, durante a primeira reunião oficial dos integrantes dessa rede, que já assinaram a adesão. O Controla é um fórum de discussão formado por gestores das áreas relacionadas ao controle interno das administrações públicas.

A iniciativa da Controladoria-Geral do Estado vai difundir as boas práticas já aplicadas no Estado e trocar experiências com os órgãos municipais, para que todos melhorem suas rotinas de supervisão de gastos de dinheiro público. As áreas envolvidas, sob a coordenação da CGE, são, além do controle interno, compliance, auditoria, ouvidoria, transparência, controle social, corregedoria e cruzamento de dados.

“Esta foi a primeira reunião de alinhamento das ações. Vamos estabelecer um cronograma de encontros para atender todos os municípios inscritos nessa rede. O Estado quer levar aquilo que já está implantado, como o Programa de Integridade e Compliance, que é referência no País, aos municípios”, afirmou Luciana.

CONVITE– Até agora, 62 prefeituras assinaram o termo de adesão e mais 123 estão em vias de aderir oficialmente. Para os encontros presenciais, a controladora-geral informou que qualquer órgão municipal de controle pode participar, basta entrar em contato pelo e-mail do Controla Paraná ([email protected]).

Nesses encontros, a equipe da CGE explica os procedimentos adotados por suas coordenadorias e dão orientações às prefeituras. “As prefeituras também ficam à vontade para apresentar suas dificuldades e experiências. Caso surja a necessidade, convidaremos representantes de outros órgãos para sanar dúvidas”, acrescentou Luciana.

Já aconteceram reuniões semelhantes em Maringá, Guarapuava e Curitiba. Conforme as prefeituras assinarem o termo de adesão ao Controla Paraná serão programados eventos regionais, para evitar longos deslocamento por parte dos gestores municipais.