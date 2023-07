Homologada licitação para conservar estradas rurais de Mallet, São Mateus do Sul e Lapa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou a homologação do resultado da licitação para contratar a conservação da PR-281 – iniciando em Mallet, passando pelo distrito de Rio Claro do Sul, até chegar no distrito de Fluviópolis, em São Mateus do Sul – e da PR-433, na Lapa. Ambos os trechos são não pavimentados e fazem ligação com a BR-476 (Rodovia do Xisto).

Estão previstos patrolamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de bueiro e caixa de retenção e reaterro, além da escarificaçação, conformação e compactação do subleito, entre outros, para atender os dois trechos, que somam extensão de 88,42 quilômetros.

Com a publicação, iniciam os trâmites internos para assinatura do contrato com a empresa Hellman Construtora de Obras Ltda., que foi declarada vencedora da licitação com a proposta de preço de R$ 16.858.740,00. O contrato terá prazo de execução de dois anos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

As duas rodovias estão na área de administração da Superintendência Regional Leste do DER/PR, e este novo contrato se juntará a outros três já em andamento. Atualmente estão sendo investidos R$ 34.946.711,35 para garantir a conservação de 223,16 km de rodovias estaduais não-pavimentadas, no Litoral, Vale do Ribeira e Região Metropolitana de Curitiba, pelos próximos anos.