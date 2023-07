2,8 milhões de contribuintes participam do sorteio do Nota Paraná no mês de julho 

O sorteio do Programa Nota Paraná do mês de julho será nesta segunda-feira (10), a partir das 9h30, e terá transmissão ao vivo pelos canais do Instagram e Facebook da Secretaria da Fazenda (Sefa). Programa do Governo do Estado e vinculado à Sefa, o Nota Paraná devolve ao contribuinte que coloca CPF na nota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) pago em compras no comércio e, além disso, realiza sorteios mensais de prêmios aos participantes.

Neste mês, estão concorrendo 2,8 milhões de contribuintes que pediram CPF na nota das compras realizadas em março. Foram liberados para a consulta mais de 27 milhões de bilhetes eletrônicos. Serão sorteados R$ 5 milhões em prêmios. Os consumidores concorrem a 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Entidades sociais do Estado também concorrem a prêmios, com valores que variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Neste sorteio, 1.367 entidades estarão concorrendo aos prêmios.

O Paraná Pay, programa que permite usar os créditos do Nota Paraná em certas atividades e setores no Estado, sorteará 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Ao todo, foram liberados 18 milhões de bilhetes para 1,8 milhão de consumidores. Os valores podem ser utilizados por meio da carteira digital do banco Senff, em estabelecimentos dos setores de turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis. Outra opção é transferir o valor para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

CADASTRO –Para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção "cadastre-se" e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em "concordar".