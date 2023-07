Projeto educativo premia alunos de Paranaguá por desenhos e frases sobre o porto

A edição do primeiro semestre de 2023 do projeto Porto Escola foi encerrada nesta quinta-feira (06) com a premiação do Concurso de Desenho com Frase. Doze alunos de escolas municipais de Paranaguá tiveram sua arte selecionada. Além de receberem o próprio desenho e frase impressos em placas gráficas, também ganharam um passeio pela Baía de Paranaguá.

Neste semestre, o projeto envolveu 709 alunos de5ª série da rede municipal de ensinode Paranaguá. A cada visita, fica o desafio: ter inspiração para retratar – com desenho e palavras –um pouco do que viram e aprenderam nos portos. A premiação aconteceu do auditório Emir Roth, no Palácio Taguaré, sede administrativa da Portos do Paraná.

Segundo a responsável pelo projeto, a bióloga e analista portuáriaJaqueline Dittrich, da empresa pública, a solenidade é uma forma de valorizar alunos, professores e escolas que se engajam na proposta. “O Porto Escola é considerado uma ação voluntária que o porto desenvolve e aplica na cidade para abrir espaço para as crianças conhecerem o porto, entrarem no cais e saberem como funciona a rotina da atividade portuária, a principal do município”, afirmou.

Entre os temas abordados com os alunos que visitam o porto ao longo do ano estão meio ambiente, a importância econômica e social do porto e, também, noções básicas sobre as regras de saúde e segurança, além da importância do uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).

“É uma imensa felicidade essa parceria entre a Portos e a prefeitura. As crianças se sentem valorizadas, entendem como funciona todo esse processo, até porque 80% dos familiares trabalham e dependem do porto”, destacou a chefe de Departamento do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá, Emanuelle Rueda.

Antonelli Floriano, chefe de Projetos da Secretaria Municipal de Educação, salienta que o Porto Escola acrescenta muito nas questões pedagógicas. “As crianças têm pais que trabalham no porto e vivenciam isso. Para elas, poder vir, fazer o passeio, saber como funciona a questão dos navios e dos caminhões, é algo que marca”, complementou.

Além da parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o projeto Porto Escola conta com o apoio das empresas aLBriggs, Cia Ambiental, PME, Pasa, e Paranaguá Pilots.

PROGRAMA–O Porto Escola é promovido ao longo de todo o ano com alunos de 5ª série da rede municipal de ensino. O projeto conta com palestra e visita ao cais e promove a educação econômica, ambiental e social. As crianças têm contato com a dimensão, realidade e a importância das atividades portuárias e da preservação do meio ambiente neste contexto. Em Paranaguá, o Projeto Porto Escola começou em 2015 e, em Antonina, em 2017.

Conheça os vencedores do concurso e suas respectivas escolas: