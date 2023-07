Parque dos Dinossauros inaugura neste sábado em Pinhalão

Não, você não leu errado, a região do Norte Pioneiro está recebendo um Parque dos Dinossauros. A atração está sendo instalada no município de Pinhalão e a inauguração oficial do parque acontece neste sábado (08). A Folha conversou com exclusividade com o artista plástico e proprietário do parque, Jonas Lima Corrêa Neto, que falou sobre como a atração vai funcionar e o que o público pode esperar.

O Parque dos Dinossauros é uma criação do artista plástico Jonas Correa. Nascido em Pinhalão, ele conta que desde pequeno teve gosto pela modelagem e pela história dos dinossauros. “Na verdade, eu sempre fiz até mesmo antes de saber que isso era uma atividade. Toda criança é uma artista e isso vai até alguém tirar isso dela. Quando era pequeno, enquanto a gente trabalhava cavando poços eu separava a argila para fazer os brinquedos. Meus irmãos também faziam e eu gostava muito de fazer animais”, contou.

Com o passar do tempo, a relação entre Jonas, as esculturas e os dinossauros foram se tornando ainda mais forte. “Eu sempre tive essa vontade desde criança. Quanto tinha trabalho na escola sobre animais pré-históricos eu me diverti bastante fazendo estas pesquisas aí eu comecei a ir aprimorando a modelagem. Quando fui para Curitiba, tive a oportunidade de ir aprimorando meus conhecimentos e passei a fazer esculturas grandes e monumentos. Entre esses projetos, há mais ou menos dez anos comecei a fazer os dinossauros e as coisas foram acontecendo e meu ateliê acabou virando um espaço público de visitação e surgiu o parque dos dinossauros”, relembra o artista.

Sobre trazer suas criações e criar um parque em Pinhalão, o artista contou que mesmo tendo convites de outros municípios, a vontade de voltar para suas raízes sempre falou mais forte. “Meu sonho sempre foi voltar para Pinhalão e agora surgiu a oportunidade de a gente trazer o parque para essa propriedade que era do meu avô. Nosso projeto envolve a história dos dinossauros, meio ambiente, paleontologia, preservação entre outros fatores. São muitas coisas que buscamos resgatar através do parque, até mesmo a história de Pinhalão”, comentou.

A inauguração do parque acontece no sábado quando também será realizada uma ação solidária. Para visitar as esculturas, a entrada será 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Os visitantes também podem realizar a doação de roupas, agasalhos, brinquedos, calçados e produtos de higiene. O material arrecadado será doado para Campanha Inverno Solidário.

O parque fica situado a Estrada Sul Mineira próximo a ASPM (Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal). A partir do domingo (09), a entrada terá o valor de R$ 20 por visitante.