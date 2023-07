Sucatas promove evento beneficente com muito rock em Wenceslau Braz

O Moto Club Sucatas, de Wenceslau Braz, irá promover uma ação social neste sábado (08). O evento vai contar com shows de Rock e praça de alimentação.

De acordo com a organização, o evento vai contar com shows de Rock com a banda brazense Patria Fúria. Os organizadores também estão tentando trazer a banda Meu Nome não é Jhony, mas a atração não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria.

Ainda conforme a organização, durante o evento será realizada uma ação social para arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão doados a duas instituições do município. Caso a quantidade de doações atenta as expectativas, os materiais serão doados ao Bom Samaritano e ao hospital de Caridade São Sebastião.

O encontro acontece na sede do Sucatas Moto Clube situada a Rua Avelino Vieira, nº 167, no Centro de Wenceslau Braz e é aberto ao público. As atrações estão marcadas para começar a partir das 14h00.