Entenda o que é a trend das imagens no estilo Ghibli e como criá-las com IA

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, publicou uma ilustração no estilo de animação japonesa com o presidente Lula. Foto: Divulgação/Poder 360

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por imagens no estilo Studio Ghibli, estúdio de animação japonês que já teve participação em diversos filmes famosos. Embora o assunto do momento seja a trend das imagens animadas, muitas pessoas ainda não sabem o que é a brincadeira e como transformar suas fotos em ilustrações animadas. Portanto, a reportagem da Folha preparou esta matéria para sanar algumas dúvidas relacionadas à nova tendência.

O QUE É A NOVA TREND

A criação de imagens no estilo Studio Ghibli consiste na recriação de cenas fotografadas, sejam cenas do cotidiano, fotos com o(a) namorado(a), com a família, fotos de paisagens ou até mesmo de animais de estimação, e tem tomado uma proporção gigantesca entre os usuários das mais variadas redes sociais.

Com uma estética detalhada, que busca reproduzir exatamente a foto escolhida, a trend se popularizou nas redes sociais por conta dos efeitos que fazem com que as fotos pareçam ter saído diretamente dos filmes e séries do icônico estúdio de animação japonês.

Anônimos, políticos e famosos aderiram a 'trend' de gerar imagens no estilo do Stúdio Ghibli geradas por IA. Foto: Reprodução/Diário do Nordeste

COMO CRIAR IMAGENS EM STUDIO GHIBLI

A criação destas imagens totalmente animadas é simples e gratuita, com certas limitações. Para começar a criar, é fácil, basta escolher a foto desejada. Não há um padrão de imagens, já que qualquer imagem pode ser transformada com a inteligência artificial, que faz todo o trabalho depois da seleção.

Mas fica uma dúvida: qual inteligência utilizar? E a resposta é ainda mais fácil do que escolher a foto: O ChatGPT. Basta baixar o aplicativo no seu celular e logar seu e-mail para acessar a opção de criar imagens. Caso o usuário não efetue o login, o aplicativo não disponibilizará a função.

Dentro do aplicativo, basta selecionar a opção “fotos”, no canto inferior esquerdo, ao lado da barra de pesquisa. Após selecionar a opção, o aplicativo vai direcionar o usuário à galeria, para selecionar a imagem escolhida.

Depois de selecionar a imagem, começa o processo de transformação. Na barra de pesquisa, ou melhor, de conversa com a IA, basta descrever que você quer transformar aquela imagem no estilo Studio Ghibli e esperar a mágica acontecer.

Após a transformação da imagem, é só entrar na trend e publicar nas redes sociais.