Siqueira Campos receberá Cinema Itinerante com títulos imperdíveis

Com o suporte do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo, o Cinema Itinerante realizará uma série de sessões cinematográficas gratuitas no município de Siqueira Campos, com o objetivo de levar a magia do cinema para diferentes locais e públicos. A iniciativa proporciona uma experiência cultural acessível e enriquecedora para toda a família, em dois eventos programados para o final de agosto.

No dia 30 de agosto, o Cinema Itinerante estará presente na Feira da Lua de Siqueira Campos, e, no dia seguinte, o evento ocorrerá na Prainha da Alemoa. Ambos os locais serão transformados em cenários de cinema ao ar livre, oferecendo aos participantes uma oportunidade única de assistir a uma sessão de filmes sob as estrelas. As sessões serão realizadas a partir das 20h00.

A proposta do Cinema Itinerante é promover o acesso à cultura e ao entretenimento, especialmente em comunidades que podem não ter acesso fácil a eventos culturais de grande porte. Com a seleção de filmes cuidadosamente escolhida, o projeto visa atender a todas as idades, garantindo que cada espectador encontre algo de seu interesse.

O apoio da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo fomentar a cultura e as artes em diversas regiões do Brasil, é fundamental para a realização deste projeto, pois a Lei proporciona recursos que possibilitam a execução de iniciativas culturais como o Cinema Itinerante, permitindo que mais pessoas tenham acesso a eventos culturais sem custos adicionais.

Flávio Mello, diretor do Departamento de Cultura de Siqueira Campos, destaca a o projeto como uma grande influência para a sociedade atual, ofertando uma rica oportunidade para todos.

“É um projeto muito interessante, pois leva a realidade do cinema para as famílias que não tem condições de se deslocar para as cidades maiores e, ainda por cima, pagar para assistir os filmes”, afirma Flávio.

Flávio comenta que ainda não há uma programação selecionada para o evento, mas que haverá uma votação para selecionar os filmes entre quatro obras que estão em alta nas mídias sociais.

“Ainda não estão certos os títulos, mas haverá uma votação para selecioná-los entre os filmes Avatar 2, Encanto, Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica e Luca, filmes que estão em alta no cinema atual”, comenta Flávio.

O evento é uma celebração da cultura e uma oportunidade para que todos, independentemente de sua condição, possam se conectar com a arte do cinema de maneira gratuita e acessível.