Depois de desaparecer, Paola Bracho vai participar de “A Fazenda” na Record

Redação - Folha Extra

ENTRETENIMENTO - Quase três décadas depois do sucesso da novela A Usurpadora, Paola Bracho está de volta às telinhas dos brasileiros. Isso porque a Record confirmou que a atriz Gaby Spanic, que interpretou também a gêmea Paulina, irá participar da 17ª Edição do Reality “A Fazenda”.

Além de Gaby Spanic, a Record também anunciou os nomes do apresentador Dudu Camargo e Michelle Barros que se juntam a Carol Lekker, Creo Kellab, Duda Wendling, Fabiano Moraes, Fernando Sampaio, Gabily, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita, Maria Caporusso e Martina Sanzi.

Completam o grupo de participantes Matheus Martins, Rayane Figliuzzi, Renata Müller, Saory Cardoso, Shia Phoenix, Tamires Assis, Walério Araújo, Will Guimarães e Yoná Sousa. São muitos ex's: ex-Miss Bumbum, ex-Casamento às Cegas, ex-De Férias com o Ex, ex de Marcello Novaes, ex-Rancho.

O reality estreiou nesta segunda-feira (15) e vai ao ar diariamente as 22h30 sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.