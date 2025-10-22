10°C 22°C
Começam as gravações do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro

Filme, de ficção, é dirigido pelo cineasta norte-americano Cyrus Nowrasteh e tem previsão de lançamento para 2026

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
22/10/2025 às 10h25
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BRASIL - Começaram nesta semana, em São Paulo, as filmagens do longa-metragem Dark Horse (“O Azarão”, em tradução livre), produção internacional que contará a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filme, de ficção, é dirigido pelo cineasta norte-americano Cyrus Nowrasteh e tem previsão de lançamento para 2026.

O roteiro foi escrito a partir de um texto do deputado federal Mário Frias (PL-SP), intitulado Capitão do Povo, e busca retratar Bolsonaro como um “vencedor improvável” nas eleições de 2018. O enredo central aborda o atentado sofrido por ele durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG), além de incluir passagens ficcionais sobre sua carreira militar e situações envolvendo o crime organizado.

A produção será gravada integralmente em inglês e contará com locações no Brasil e na Argentina. Segundo os produtores, a escolha do idioma visa dar alcance internacional à obra.

O elenco reúne atores brasileiros e estrangeiros. Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro, enquanto Marcus Ornellas dará vida a Flávio Bolsonaro. O ator americano Eddie Finlay foi escalado para o papel de Eduardo Bolsonaro.

As primeiras cenas foram rodadas em um hospital na capital paulista, reconstituindo o momento do atentado de 2018. A equipe de produção ainda não divulgou detalhes sobre quem interpretará Jair Bolsonaro nem a data exata de estreia do longa.

