Estado amplia atendimento da linha Vila Amélia para atender unidade de Pinhais do IFPR

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) informa que colocou em funcionamento a extensão da linha C25 – Vila Amélia para atender os estudantes, pais e profissionais do Instituto Federal do Paraná – IFPR, unidade de Pinhais, situada na Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.575.

Dessa forma, a linha passará a contar com um novo ponto em frente ao Instituto, evitando que pais, alunos e profissionais tenham que se deslocar até os pontos mais próximos, como o da Linha Vila Amélia, a 560m do local, o da Linha Planta Karla, a 1,1 km, ou Carrefour, a 1,6 km.

O presidente da Amep, Gilson Santos, disse que a alteração, além de facilitar o acesso ao ônibus, já que os pontos estarão em frente ao Instituto, trarão mais segurança aos usuários. "Agora eles podem aguardar pelo atendimento em locais mais movimentados”, afirmou.

Com a mudança, cerca de 1.800 usuários que utilizam a linha diariamente serão beneficiados. A tarifa praticada pela linha é de R$ 5,50 para pagamento em dinheiro e R$ 4,75 para pagamentos com o Cartão Metrocard.

A linha permite integração com as demais linhas do Terminal de Pinhais.