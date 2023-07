Companha da Compagas destaca vantagens do gás natural e foco na sustentabilidade

Para marcar os 29 anos de atuação no Paraná, comemorado no dia 06 de julho, a Compagas iniciou nesta semana uma nova campanha institucional com o objetivo de fortalecer sua marca e destacar as vantagens da rede de gás canalizado para o mercado, em especial, aos segmentos residencial, comercial, industrial e veicular.

Um aspecto importante dessa ação é a ênfase na sustentabilidade, em alinhamento aos projetos da empresa para inserir o biometano em seu portfólio de suprimento, demonstrando o compromisso da Compagas em fornecer uma energia mais limpa no Paraná.

“Nosso objetivo é consolidar a imagem da Compagas como uma empresa sólida e perene, buscando uma maior proximidade com nossos consumidores e enfatizando os diferenciais que oferecemos na distribuição de gás natural canalizado”, ressalta o CEO da Companhia, Rafael Lamastra Jr.

A campanha adota o conceito de responder as principais necessidades dos consumidores, destacando o mais relevante atributo de cada segmento. Maior conforto, tranquilidade, agilidade, eficiência, economia e desempenho são os diferenciais que o gás natural canalizado apresenta em relação aos concorrentes do mercado.

Durante os meses de julho e agosto, as peças publicitárias serão veiculadas em bancas digitais, em mobiliário urbano nos bairros Água Verde, Batel, Bigorrilho, Mossunguê, Centro, Santa Felicidade e região, na Capital, nas principais rádios de Curitiba e Ponta Grossa, nas redes sociais e em mídia online com conteúdo segmentado para os públicos-alvos.

Os frequentadores de alguns shoppings também poderão visualizar a campanha nas telas do circuito digital dos centros de compra.

COMEMORAÇÃO– A nova campanha é lançada na semana em que a Compagas comemora seus 29 anos de atuação, atendendo mais de 54 mil clientes, com uma distribuição diária de cerca de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural e com mais de 870 quilômetros de redes instaladas em 15 municípios.

Segundo a empresa, com a renovação da concessão e mais 30 anos pela frente, a partir de julho de 2024, a Companhia está se preparando para novos desafios e um novo ciclo de expansão. O novo contrato estabelece metas de interiorização e atendimento a todas as mesorregiões do Estado, promovendo desenvolvimento, além da expansão da infraestrutura de gás em todo o Paraná.

Veja o vídeo: