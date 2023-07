Com 90% das obras concluídas, Terminal de Piraquara beneficiará 43 mil pessoas diariamente

O novo terminal de ônibus de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, está prestes a ser concluído, com 90% das obras executadas. O investimento do Governo do Estado, através da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – Amep, soma R$ 13,3 milhões e deve beneficiar cerca de 43 mil pessoas diariamente.

A inauguração está prevista para agosto, trazendo maior conforto, agilidade e segurança para os moradores do município e região. Com uma área construída de 2.467 metros quadrados, sendo 2.305 metros quadrados cobertos, a estrutura será quase quatro vezes maior do que a do terminal atual, que possui 607 metros quadrados.

Além da parte interna, com espaço para lojas, cafés, banheiros e salas administrativas, o espaço contempla área de recreação, bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground.

A obra está na etapa final, que inclui pintura, conclusão das instalações elétricas, serviços de paisagismo, instalação de dispositivos de prevenção e combate a incêndio, comunicação visual e conclusão das instalações do reservatório de abastecimento de água.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, ressaltou a importância da obra para a região. “Estamos construindo uma estrutura moderna e eficiente que beneficiará diretamente os moradores de Piraquara e região. Teremos um terminal de ônibus muito mais amplo e adequado às necessidades atuais. Além disso, ele será um ponto de conexão fundamental para os usuários que precisam se deslocar para Curitiba e outros municípios próximos”, disse.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS– O Governo do Estado também iniciou a construção do novo Terminal de Ônibus Metropolitano em São José dos Pinhais. A obra está em andamento, com a fase de fundação já concluída.

A nova estrutura substituirá o Terminal Afonso Pena, ocupando uma área três vezes maior e contando com melhorias de segurança e conforto, além de 26 plataformas para redistribuição das linhas. O investimento total é de R$ 21.318.612,53, atendendo mais de 25 mil usuários/dia. A previsão é que a obra seja concluída em junho de 2024.