Prefeitura realiza obras em mais um bairro rural de Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística (Sedul), segue realizando obras de recuperação das estradas rurais do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura através das redes sociais, nesta semana as equipes da Sedul estão trabalhando para realizar a manutenção das estradas e das pontes do bairro rural do Pesqueiro. Os serviços contam com patrolamento, cascalhamento e compactação do solo.

Ainda de acordo com a prefeitura, os serviços realizados na zona rural do município estão sendo realizados por equipes e máquinas próprias. Os serviços estão sendo realizados em diferentes bairros da zona rural tendo como critério de prioridade a necessidade e condições das estradas.