Capacitação prepara Portos do Paraná para uso de ferramenta voltada à gestão de projetos

A Portos do Paraná deu início a mais uma etapa para a implementação do Escritório de Projetos (Project Management Office, PMO, na sigla em inglês). Nesta terça-feira (04), uma capacitação reuniu colaboradores que vão estar à frente da nova estrutura. A ideia é que o PMO organize e armazene todo o histórico de projetos realizados anteriormente e as “lições” aprendidas com cada um. Dessa forma, as boas práticas serão aquelas que levaram projetos anteriores ao sucesso e que devem ser repetidas.

A iniciativa faz parte da estruturação, padronização e sistematização para projetos futuros desenvolvidas pelos portos paranaenses – e é parte da adoção de novas ferramentas de gestão, desde 2019. O objetivo é desenvolver um modelo metodológico descentralizado para ser utilizado em cada uma das sete diretorias da empresa pública, conforme a realidade das áreas.

“Os portos do Paraná têm realizado investimentos para que possamos avançar, cada vez mais, com a profissionalização da gestão e projetos de capacitação para que a companhia seja referência em gestão portuária”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O curso é dividido em sete fases com duração de seis meses. A primeira, realizada nesta terça, foi para sensibilizar os colaboradores e apresentar a estrutura, aparatos tecnológicos e de gestão que vão servir de base para padronizar os projetos futuros.

O diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, afirma que o Escritório de Projetos vai trazer evolução para todas as áreas na gestão portuária. “É fundamental para ter ainda mais controle e acompanhar o desenvolvimento dos nossos projetos estruturantes no âmbito da empresa pública”, explica.

NA PRÁTICA– Cada diretoria terá dois colaboradores como pontos focais para atuar no Escritório de Projetos. Eles serão responsáveis por liderar a equipe da sua área e atuar diretamente na implantação do processo a partir de 2024.

A empresa pública prevê que a nova metodologia para gerenciamento de projetos seja utilizada já no próximo ano. Os projetos estruturantes, que atualmente são acompanhados pela dinâmica já existente, serão adaptados e padronizados de acordo com o PMO.

“Os principais ganhos para a empresa são transparência, redução de custos, agilidade, credibilidade e mais otimização”, destaca Honorato Chudson, gerente de Planejamento Estratégico. “O nível de qualificação dos nossos colaboradores ganha um salto com PMO, de forma inovadora e de qualidade na gestão”.