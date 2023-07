Secretaria da Saúde confirma 5.140 novos casos de dengue e um óbito no Paraná

Os dados do 45º Informe Epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (4) apresentam 113.928 casos confirmados da doença no Paraná, 5.140 a mais que o boletim da semana anterior. Foi registrada também mais uma morte, subindo para 96 o número total de óbitos desde o início do período sazonal, em 31 de julho de 2022. Trata-se de um homem, de 26 anos, sem comorbidades, residente em Foz do Iguaçu, no Oeste.

Todas as 22 Regionais de Saúde possuem casos confirmados. No total, 364 municípios registraram pessoas com a doença, o que representa 91,23% das cidades paranaenses. Os casos notificados passam de 325 mil e abrangem 390 cidades.

“O período mais crítico da doença diminui e já reflete no número de casos. A Sesa se mantém vigilante quanto ao cenário atual e trabalha definindo ações para o próximo período sazonal. Precisamos unir forças com a população para juntos conter a doença”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

CHIKUNGUNYA– O novo boletim registrou ainda oito novos casos de chikungunya, somando 660 confirmações da doença no Estado. Destes, 541 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência) e 106 são considerados importados. Há, ainda, 1.974 casos em investigação. O informe semanal aponta 139 notificações de zika e nenhum caso ou óbito confirmados.

Confira o boletim semanal da dengue e outras informações detalhadas no site de monitoramento da doença.