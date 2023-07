Saúde atua para assegurar certificação de Amigo da Criança a hospitais do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) revalidou a habilitação de mais uma maternidade na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). O título é conferido às unidades hospitalares do Paraná que cumprem 13 requisitos para o sucesso do aleitamento materno, cuidado da mulher e cuidados com o bebê. Após concedida, a habilitação é reavaliada a cada três anos.

No Paraná, 21 unidades possuem a certificação do Ministério da Saúde, validada pela equipe de Atenção à Saúde da Sesa.O Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco está entre aqueles que tiveram o reconhecimento mantido, confirmado na semana passada.

“Tivemos nosso título revalidado, e agradecemos essa renovação e empenho das equipes envolvidas nesse trabalho. A relevância desse título é para auxiliar na educação da amamentação junto aos profissionais de saúde e ressaltar a sua importância. Ser Amigo da Criança nos deixa muito lisonjeados, pois conseguimos atingir os requisitos exigidos. Manteremos sempre esse trabalho auxiliado pela Secretaria de Estado da Saúde”, ressaltou o diretor-presidente do hospital, João Petry.

Nos últimos 12 meses, nove instituições passaram pela avaliação da equipe técnica e cinco foram aprovadas em todos os critérios necessários: além do Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, o Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Pinhais); a Santa Casa de Irati; o Hospital Nossa Senhora das Graças Maternidade Mater Dei (Curitiba) e o Hospital Universitário de Londrina.

“O Paraná tem o compromisso de reduzir a mortalidade materno-infantil por meio de várias estratégias e essa é uma delas. Existem outras ações do Governo para, com sucesso, estimular a prática da amamentação e, desta forma, proteger nossas crianças, mas o selo é um incentivo para a atenção adequada à saúde da gestante e da criança”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Santa Casa de Maringá, o Hospital Regional do Litoral, o Hospital Regional do Norte Pioneiro e o Hospital Regional do Sudoeste estão em processo de habilitação.

Para a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Sesa, Fernanda Crosewski, esse resultado é muito positivo, mostrando o compromisso das instituições. “Parabenizamos as equipes clínica e não clínica das instituições pelo trabalho desenvolvido na assistência materno-infantil, bem como a equipe gestora por apoiar a qualificação do atendimento às gestantes, parturientes e recém-nascidos de forma humanizada”, destacou.

AMIGO DA CRIANÇA–AIniciativa Hospital Amigo da CriançaI foi lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),em 1992, sendoincorporada pelo Ministério da Saúde. Desde então, capacita profissionais, realiza avaliações e estimula a rede hospitalar para o credenciamento de novos estabelecimentos. Os gestores estaduais devem apoiar as ações em educação permanente com mães e profissionais de saúde, não somente nos hospitais, mas também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Instituições reconhecidas como Hospital Amigo da Criança no Paraná:

Hospital Maternidade Alto Maracanã (Colombo)

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (Curitiba)

Hospital do Trabalhador (Curitiba)

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (Curitiba)

Hospital de Clínicas (Curitiba)

Hospital Vitor do Amaral (Curitiba)

HNSG Maternidade Mater Dei (Curitiba)

Hospital Ministro Costa Cavalcanti (Foz do Iguaçu)

Santa Casa de Irati (Irati)

Maternidade Municipal Humberto Carrano (Lapa)

Hospital Evangélico de Londrina (Londrina)

Maternidade Municipal Lucilla Ballallai (Londrina)

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (Londrina)

Hospital Universitário Regional de Maringá (Maringá)

Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco (Pato Branco)

Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Pinhais)

Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (Ponta Grossa)

Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal (Ribeirão do Pinhal)

Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná -HOESP(Toledo)

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Cascavel)

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (União da Vitória)