Nova remessa com 42,9 mil canetas de insulina de ação rápida chega ao Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu 42.930canetas de insulina análoga de ação rápida,indicadas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Esta quantidade, que chegou nesta terça-feira (4), é suficiente para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paranáaté o final do mês de agosto. Apesar de o Ministério da Saúde ter sinalizado dificuldade com a aquisição deste medicamento, não houve desabastecimento no Estado.

O lote está armazenado noCentro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, e deve serdistribuído às Regionais de Saúde nos próximos dias.

“Esse quantitativo é suficiente para o tratamento de mais de 12 mil pacientes. Nenhum deles ficou desassistido por falta de unidades de insulina, mas a chegada dessa nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, traz mais segurança de abastecimento”, ressaltou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Desde a incorporação da insulina análoga de ação rápida ao SUS, o Ministério da Saúde faz a compra de forma centralizada. Nos últimos meses, o governo federal enfrentava dificuldade na compra do medicamento. Diante do risco de desabastecimento do produto, e depois de dialogar com o setor farmacêutico, foi realizada a aquisição emergencial de 1,3 milhão de unidades, fracionadas em diferentes remessas.

A insulina análoga de ação rápida foi incorporada no rol de medicamentos ofertados em 2017. É indicada para o tratamento de pessoas com diabetes, uma condição crônica não transmissível e hereditária.