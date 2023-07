Beneficiários estão recebendo Cartão Comida Boa com novo layout a partir deste mês

Os beneficiários do Cartão Comida Boa, programa estadual de transferência de renda, estão recebendo um novo cartão a partir deste mês. Atendendo orientação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família fez uma nova licitação porque não poderia ser realizado um aditivo com a empresa anterior. A Bk Bank foi a vencedora do certame e já está atuando junto aos municípios.

Além da mudança da operadora, outra alteração é visual. O novo cartão é de cor verde, após ter passado pelas fases azul e branco, e será aceito em toda a rede credenciada pela BK Bank, que passa por ampliação e pode ser conferida aqui .

A partir de julho, todos os beneficiários já contarão com o novo cartão, que está sendo entregue no endereço indicado com uma carta explicando a mudança e como desbloquear.

O valor repassado para as 112.500 famílias cadastradas permanece o mesmo, de R$ 80, bem como o dia para o carregamento do cartão magnético, que é todo o dia 25 de cada mês.

A regra do benefício para utilização direta em supermercados, sem a compra de bebidas alcoólicas e fumígenos, continua a mesma. O benefício é destinado para famílias de baixa renda complementarem a aquisição de comida.

O investimento do Governo do Paraná na política pública desde 2021 já chegou R$ 158,3 milhões, e atendimento de 338.250 famílias diferentes.

As mudanças começaram em março de 2023. Desde então ocorreram reuniões internas com os técnicos municipais, estaduais, além de membros da empresa vencedora, para o alinhamento das ações. A empresa cumpriu todos os requisitos licitatórios, apresentando estabelecimentos de gêneros alimentícios cadastrados nos 399 municípios.

Muitos locais que antes já eram credenciados foram convidados a ficar, cabendo esta decisão aos proprietários dos comércios locais. Toda a rede também está passando por atualização e um processo de ampliação do atendimento.

A folha de pagamento do benefício passa por revisão a cada três meses e as famílias que deixaram de atender aos critérios por algum tipo de nova formatação de renda, recebem um SMS com a informação de que o depósito foi interrompido. Dúvidas podem ser consultadas no telefone 0800 901 0203 ou ainda pelo WhatsApp (11) 93585-2108.

COMIDA BOA– O Cartão Comida Boa é um benefício de transferência de renda estadual, instituído pela Lei nº 20.747, de 18 de outubro de 2021, que tem como principal objetivo contribuir com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda das famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da concessão de benefício de caráter continuado.