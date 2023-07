Motorista sem habilitação morre em acidente na PR-218

Um homem de 43 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite da segunda-feira (03) na PR-218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h30 no trecho da rodovia que liga Carlópolis a Fartura, no interior de São Paulo. A vítima conduzia um automóvel VW/Gol sentido a Carlópolis quando acabou se envolvendo em uma colisão com um caminhão Ford/Cargo 815 que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou destruído. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a vítima que chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico, mas o paciente acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no hospital.

Já o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia. A equipe da Polícia Civil foi acionada e assumiu o atendimento a ocorrência. Ainda foi constatado que o condutor do automóvel não possuía Carteira de Habilitação.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.