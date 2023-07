Região Metropolitana de Curitiba recebe 100 ônibus para renovação da frota do transporte coletivo

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) terão mais conforto e segurança no deslocamento. O governador Carlos Massa Ratinho Junior formalizou nesta segunda-feira (3) a entrega de 100 novos ônibus para renovação de parte da frota administrada pela Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep). Os veículos foram adquiridos pelas empresas operadoras do sistema metropolitano, com investimento de R$ 64,7 milhões.

Ratinho Junior destacou que a renovação da frota faz parte de uma série de melhorias no transporte público metropolitano, que inclui a construção dos terminais de São José dos Pinhais e Piraquara e obras de infraestrutura para dar mais agilidade no deslocamento.

“Essa entrega faz parte de um planejamento estratégico para melhorar o transporte público para a Região Metropolitana, para levar mais conforto aos trabalhadores e a todos os passageiros que fazem diariamente o trajeto entre as cidades vizinhas e a nossa Capital”, disse o governador.

Os novos ônibus possuem tecnologia Euro 5, com menor emissão de poluentes, e contam com elevador para pessoas com deficiência. Entre os veículos, 10 são multimodais, modelo exclusivo desenvolvido para a Amep, com portas dos dois lados, para o embarque e desembarque tanto nas plataformas das estações tubo e dos terminais como nos pontos de ônibus comuns. Outros 10 são do modelo articulado e 80 são convencionais.

“O modelo multimodal foi desenvolvido a pedido da equipe técnica da Amep, para que possa ser operado em todas as linhas que atendem o sistema de transporte metropolitano. Isso dará mais eficiência à operação, beneficiando tanto os usuários como o próprio sistema”, explicou o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

Os veículos vão atender 13 dos 19 municípios que formam a Rede Integrada de Transporte (RIT) e equivalem a cerca de 12% da frota atual. Eles serão destinados aos municípios de Araucária, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Colombo, Fazenda Rio Grande, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba, Quitandinha, Campo Largo, Piraquara e Pinhais.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, disse que a renovação da frota faz parte do contrato do governo com as empresas e não vai impactar na tarifa. “Eles começam a rodar imediatamente e vão trazer mais comodidade aos usuários que utilizam esse serviço diariamente”, afirmou. “Há uma substituição gradual dos ônibus que atendem o transporte metropolitano, recolocando na frota veículos novos e mais modernos. Nossa responsabilidade é manter a qualidade dos veículos que rodam na RMC”, acrescentou.

A RIT conta atualmente com 206 linhas e atende uma média 10 milhões de passageiros por mês. Os ônibus foram adquiridos pelas empresas Araucária TC, Viação do Sul, Viação Tamandaré, Viação Antonina, Viação Colombo, Santo Ângelo, Viação Nobel, Viação Castelo Branco, Empresa de Ônibus Campo Largo, Viação Piraquara e Expresso Azul.