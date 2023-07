Com alto índice de casos da gripe, saúde de Wenceslau Braz convoca população para vacinação

Diante do índice elevado de casos da gripe, a prefeitura municipal de Wenceslau Braz, por meio da secretaria municipal de Saúde, voltou a alertar a população sobre a importância da vacina.

De acordo com as informações divulgadas pela secretaria municipal de Saúde, o município está passando por um momento onde há um alto índice de pacientes com a gripe, o que faz com que o vírus circule com maior facilidade entre a população, inclusive, as crianças.

Para combater este cenário, a secretaria alerta toda a população para que quem ainda não tomou a vacina contra a gripe que procure a Unidade de Saúde Central ou da Vila Toyoki para receber a dose do imunizante.